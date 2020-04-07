МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea обнаружила залежи нефти на участке Bergknapp (Бергнапп) в Норвежском море, оператором которого она является, говорится в сообщении компании.

Согласно первоначальным оценкам, извлекаемые ресурсы данных залежей составляют от 26 до 97 миллионов баррелей нефтяного эквивалента. Теперь компания вместе с партнерами по участку Bergknapp планирует провести необходимые исследования и оценки и проработать варианты разработки данных залежей.

Wintershall Dea указывает, что залежи находятся рядом с месторождением Maria (Мария). "Эти важные запасы, обнаруженные рядом с существующей инфраструктурой, подтверждают нереализованный потенциал Норвегии как одной из ключевых областей для разведки, разработки и добычи сейчас и в будущем", — приводятся в сообщении слова технического директора Wintershall Dea Хьюго Дейкграафа (Hugo Dijkgraaf).

Wintershall Dea является оператором участка Bergknapp с долей 40%. Ее партнерами по лицензии являются компании Spirit Energy Norway AS (30%) и DNO Norge AS (30%).

Нефтегазовая компания Wintershall Dea образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов компаний BASF и Letter One — Wintershall и DEA. Компания занимается разведкой и добычей газа и нефти в 13 странах мира. Штат составляет около 2,8 тысячи человек.