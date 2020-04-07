МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Россия будет участвовать в заседании ОПЕК+, на котором альянс обсудит возможность сокращения добычи нефти, сообщил РИА Новости официальный представитель Минэнерго РФ.

"Да", — ответил представитель на вопрос о том, будет ли Россия участвовать в заседании, которое запланировано на четверг в формате видеоконференции.

ОПЕК+ планирует 9 апреля обсудить возможное сокращение добычи нефти с целью стабилизировать ситуацию на рынке. В начале марта подобные обсуждения альянса провалились. Консенсус не был достигнут ни по предложению России просто продлить сделку ОПЕК+, чтобы далее принять более взвешенное решение, ни по идее Саудовской Аравии углубить сокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки. В итоге с 1 апреля сделка была прекращена.

Распад соглашения ОПЕК+ вкупе с глобальным сокращением спроса из-за пандемии коронавируса вызвали обвал цен на нефтяном рынке.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля назвал причинами падения цен на нефть как ситуацию с коронавирусом, так и выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение ею добычи, объявление о готовности предоставить скидки на нефть. При этом Путин и министр энергетики РФ Александр Новак заявили, что рынок нефти требует совместных действий, на которые российские нефтяники готовы пойти, но вместе с ОПЕК+ и такими крупнейшими нефтедобытчиками, как США. Все вместе страны могли бы сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки от докризисного уровня первого квартала, сказал президент РФ.