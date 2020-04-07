МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. В рамках возобновившихся переговоров ОПЕК+ наиболее выгодным для России стало бы сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, но она согласится и на 1,5 млн баррелей, если оставшуюся часть возьмут на себя страны вне ОПЕК, в том числе — США, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

Саудовская Аравия поставила России ультиматум, что и стало причиной трудностей в возобновившихся переговорах стран ОПЕК, сообщает агентство Bloomberg. Эр-Рияд настаивает, чтобы Москва в одиночку сократила добычу на 1,5 млн баррелей в сутки. Ранее РФ выступила против такого сокращения для всех участников сделки.

Сейчас, когда страны в целом согласны на совокупное сокращение в 10 млн баррелей в сутки, остается только вопрос распределения квот. Саудовская Аравия предлагает уменьшить свою добычу на 3 млн баррелей, добычу ОАЭ, Ирака и России — на 1,5 млн баррелей от текущего уровня, после наращивания производства.

Россия же не увеличивала добычу в апреле, поэтому настаивает, чтобы квоты применялись относительно среднего уровня за квартал.

И Москва, и Эр-Рияд согласны, что в сокращении добычи должны принять участие и компании США, однако Дональд Трамп воздержался от точного ответа: "Может, мы примем его, может, и нет".

Ранее Саудовская Аравия отложила объявление отпускных цен на нефть до завершения заседания ОПЕК, которое пройдет 9 апреля.

ВОПРОС СПРАВЕДЛИВОСТИ

Саудовская Аравия рассчитывает на возможность оказания давления на Россию в ходе ожидаемых переговоров. Эр-Рияд понимает, насколько экономика России зависит от стоимости нефти, и что в ходе предшествующих неудачных переговоров репутация страны пострадала и она была выставлена в качестве катализатора развала сделки, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

За требуемым "справедливым" объемом сокращения ежедневной добычи Россией в 1,5 млн баррелей стоят уже измененные с 9 марта цифры по всем участникам переговоров, добавляет он. "Среди этих участников только Россия не увеличила объемы добычи нефти, тогда как Эр-Рияд "прирос" на 2,5 млн баррелей в день, а сейчас готов уступить лишь 3 млн баррелей. То есть чистое сальдо — минус всего лишь 0,5 млн баррелей. То же касается и ОАЭ и Ирака, чистое сальдо которых предполагается в объеме минус 1,5 млн баррелей и минус 1,3 млн баррелей соответственно", — объясняет эксперт.

Такие условия выгоднее для саудитов, соглашается ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров.

"У Саудовской Аравии останется бОльшая доля рынка, больший объем добычи, а основные издержки на себя возьмет Россия", — говорит он.

Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович добавляет, что у данных "требований" Саудовской Аравии есть и политическая подоплека. "Столь существенные объемы сокращения для России в 1,5 млн баррелей в сутки в случае выполнения данных требований могут выступать своего рода гарантией того, все основные экспортеры будут скоординировано работать над балансировкой рынка, а не участвовать в ценовых войнах", — уверен он.

СОГЛАСИТСЯ ЛИ РОССИЯ НА УСЛОВИЯ ЭР-РИЯДА

"Технически этот шаг, безусловно, реализуем. Но за ним последует необходимость консервации ряда месторождений, возвращение которых к "рабочему" состоянию потребует существенных инвестиций. В таком случае "цена согласия" на предложенные условия может не покрыть затрат на ее реализацию", — считает Чередниченко.

По его словам, высока вероятность отказа России от предложенных саудитами условий, и здесь будет открыто поле для торга.

Россия может пойти на данные объемы сокращения, если другие экспортёры также будут активно сокращать добычу, если их суммарные объемы достигнут уровней в 6-10 млн баррелей в сутки, уверен Покатович.

"Важным фактором для России в реализации столь существенных сокращений является формат новой сделки, а именно — какие новые участники к ней присоединятся, в частности, присоединятся ли к данной сделке Штаты", — добавляет он.

Иначе считает Сидоров.

"Условия Саудовской Аравии неприемлемы для России. Условия, поставленные Саудовской Аравией до разрыва ОПЕК+, были куда выгоднее, однако и они не устроили Россию", — объясняет эксперт.

КОМПРОМИСС БУДЕТ НАЙДЕН

Сохранение сделки ОПЕК+ для России необходимо, как необходимо оно и для других участников сделки, поскольку воздействие на мировые цены в одиночку нецелесообразно: издержки априори будут выше потенциального результата, считает Чередниченко.

"Москва, безусловно, будет торговаться по доле снижения своей добычи, идя к цели в 1 млн баррелей. И участие в переговорах Канады и США могло бы стать инструментом сдвига переговоров с "мертвой точки", в случае если часть сокращения они были бы готовы взять на себя. Важно здесь следующее: все участники переговоров понимают, что текущий уровень цен критически "бьет" по их бюджетам и достичь изменения баланса также критически необходимо", — убежден он.

Если компромисс будет найден, нефтяные цен могут закрепиться в диапазоне 35-40 долларов в ближайшие 3 месяца, в завершении III квартала 2020 года могут двинуться к уровням 45 долларов и выше, добавляет Покатович.

"В противном случае, если новая сделка не будет заключена, нефтяные цены могут на время перейти к в диапазон 18-23 долларов и в дальнейшем оставаться в коридоре 25-35 долларов", — заключает он.​



