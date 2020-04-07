МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на 2020 год до 33,04 доллара за баррель с прежних 43,3 доллара, а на 2021 год прогноз ухудшен до 45,62 доллара за баррель с 55,36 доллара за баррель, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

Кроме того, прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на 2020 год понижен до 29,34 доллара за баррель против февральской оценки в 38,19 доллара, а на 2021 год ухудшен до 41,12 доллара за баррель с 50,36 доллара.

Помимо этого, Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти в стране в 2020 году на 1,23 миллиона баррелей в сутки, до 11,76 миллиона баррелей в сутки против мартовского прогноза в 12,99 миллиона баррелей, следует из прогноза EIA.

На 2021 год прогноз также ухудшен — на 1,63 миллиона баррелей, до 11,03 миллиона баррелей с 12,66 миллиона баррелей в сутки.

Добыча в стране в 2019 году составила в среднем 12,23 миллиона баррелей в сутки.