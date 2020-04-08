МОСКВА, 7 апр/ПРАЙМ/. ОПЕК подготовила анализ нескольких опций к предстоящему заседанию альянса ОПЕК+ 9 апреля, согласно одной из них возможность сокращения добычи на 10 миллионов баррелей в сутки рассматривается до конца всего 2020 года, передает агенство Блумберг со ссылкой на материалы организации.

Еще одна опция рассматривает отсутствие сокращение добычи нефти группой производителей. По анализу ОПЕК, спрос на нефть в мире во втором квартале 2020 году упадет на 11,9 миллиона баррелей в сутки.

В четверг в формате видеоконференции пройдет заседание ОПЕК+ о возможности нового сокращения добычи нефти для стабилизации ситуации на рынке, за которым в пятницу последует заседание глав минэнерго G20 по стабильности энергорынков. Источник РИА Новости, знакомый с ходом обсуждений альянса, сообщал, что итоговое решение ОПЕК+ будет зависеть от результатов последующих переговоров министров энергетики "большой двадцатки".

При этом провалившееся в марте заседание ОПЕК+ о поддержке рынка в условиях коронавируса привело к прекращению сделки. Тогда консенсус не был достигнут ни по предложению России просто продлить соглашение, чтобы далее принять более взвешенное решение, ни по идее Саудовской Аравии углубить сокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Цены на нефть после этого усилили падение, а 3 апреля президент РФ Владимир Путин назвал причинами их снижения как ситуацию с коронавирусом, так и выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение ею добычи, объявление о готовности предоставить скидки на нефть. При этом Путин и министр энергетики РФ Александр Новак заявили, что рынок нефти требует совместных действий, на которые российские нефтяники готовы пойти, но вместе с ОПЕК+ и такими крупнейшими нефтедобытчиками, как США.

Все вместе страны могли бы сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки от докризисного уровня первого квартала, отметил глава российского государства. Однако готовность США и других крупных производителей нефти поддержать усилия ОПЕК+ пока не ясна, как не ясно и наличие консенсуса по мерам поддержки рынка внутри самого альянса.