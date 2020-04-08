МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Мониторинговый комитет ОПЕК+ подготовил проект по размерам сокращения добычи нефти, генсек картеля Мохаммед Баркиндо перед заседанием в четверг обсудит со странами венского соглашения их готовность к сокращениям добычи и выслушает предложения, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом подготовки заседания секретариатом ОПЕК. Одна за всех: от России требуют рекордного сокращения нефтедобычи

"Проект мониторингового комитета по квотам уже готов. Он держится в строжайшем секрете, детали будут обсуждены завтра. Сегодня вечером ожидаются контакты по телефону генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо с некоторыми странами формата, будут обсуждены их готовность к сокращениям, предложения. Но окончательно все будет известно, конечно же, завтра", — сообщил собеседник агентства.

В четверг в формате видеоконференции пройдет заседание ОПЕК+ о возможности нового сокращения добычи нефти для стабилизации ситуации на рынке, за которым в пятницу последует заседание глав минэнерго G20 по стабильности энергорынков. Источник РИА Новости, знакомый с ходом обсуждений альянса, сообщал, что итоговое решение ОПЕК+ будет зависеть от результатов последующих переговоров министров энергетики "большой двадцатки".