МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Комиссар Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райан Ситтон сообщил, что не примет участия в заседании ОПЕК+ в четверг, но видит необходимость в сокращении добычи нефти в мире на 20 миллионов баррелей в сутки, при этом 4 миллиона США в следующие три месяца потеряют сами.

Ситтон активно поддерживает идею сокращения добычи нефти в Техасе, в отличие от осторожной позиции остальных двух комиссаров регулятора.

"Я не участвую в заседании ОПЕК+ завтра, но если бы участвовал, то сказал бы, что как минимум 20 миллионов баррелей в сутки нужно сократить, и США в следующие три месяца сократят добычу на 4 миллиона баррелей в сутки органически", — написал Ситтон на своей странице в Twitter.

"Если ничего не будет сделано, то запасы заполнятся через два месяца, и в этот момент миру нужно будет снизить добычу на 30 миллионов баррелей в сутки", — добавил он.