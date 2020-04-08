МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду вырос пятый день подряд по основным биржевым индексам, следует из данных Московской биржи.

Сохранение позитивной конъюнктуры американских фондовых площадок поддержало стоимость российских активов. Размещение Минфином России ОФЗ — впервые с начала падения нефтяных цен – также поддержало фондовый рынок РФ.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов вырос на 1,34%, до 2670,12 пункта, индекс РТС — на 1,35%, до 1114,6 пункта.

ПЯТЫЙ ДЕНЬ РОСТА

Российский фондовый рынок в среду продолжил расти — пятый день подряд.

Рынок нефти в течение дня демонстрировал неопределенную динамику. Вечером нефть прибавляла 1,1%, до 32,23 доллара за баррель сорта Brent. Игроки ожидают завтрашнего саммита ОПЕК+ и оценивают варианты сделки.

Американские фондовые индексы вечером росли на 1,9-2,4%, что стало основным фактором поддержки российских акций.

Мировые рынки продолжают получать поддержку на фоне статистики по коронавирусу, в ряде стран начинает отмечаться положительная динамика. Так, в Италии ситуация с коронавирусом уже начала стабилизироваться, а в Испании во вторник снизились темпы распространения заболевания.

Фактором поддержки стоимости российских активов стало размещение Минфином ОФЗ. Ведомство разместило госбумаг более чем на 22 миллиарда рублей по номиналу при лимите 30,8 миллиарда рублей. Один из трех аукционов не состоялся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

В лидерах роста на российском рынке в среду оказались акции ТМК (+22,7%) на фоне новостей о buy back компании. Также выросли акции "Россетей" (+4,7%), "Магнита" (+3,6%), "Фосагро" (+3,2%), "Яндекса" (+2,8%). Снизились в цене акции "Русала" (-1,2%), "Мосэнерго" (-0.6%), префы "Транснефти" (-0,5%), акции "Алросы" (-0,3%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в среду стремились устоять выше поддержек 2610 и 1100 пунктов, отметила Елена Кожухова, из ИК "Велес Капитал".

"Фиксация прибыли на рынке, отмечавшаяся в течение сессии, не получила продолжения. Краткосрочные технические перспективы рынка склоняются в сторону умеренно позитивных. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2550-2750 пунктов", — оценила ситуацию она.

Завтра в центре внимания участников торгов будут переговоры представителей стран соглашения по сокращению добычи нефти ОПЕК+, консультации, как ожидаются, пройдут в режиме телеконференции, отмечает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"Инвесторы также продолжат внимательно следить за сводками с вирусного фронта. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи завтра будет колебаться в диапазоне 2570-2750 пунктов", — прогнозирует он.