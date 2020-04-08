МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Россия готова участвовать в новой сделке ОПЕК+ в рамках своей доли в общей добыче альянса, сообщила РИА Новости официальный представитель Минэнерго РФ.

"Россия готова участвовать в рамках своей доли в общей добыче стран, участвующих в соглашении", — сказала она, отвечая на вопрос о позиции России по возможному новому сокращению добычи.

Как сообщает издание РБК со ссылкой на источник, близкий к российскому энергетическому ведомству, Россия ожидает, что к новой сделке ОПЕК+ присоединятся страны, которые в сумме добывают 70 миллионов баррелей в сутки. Среди этих стран США, Бразилия, Норвегия, Канада и другие. В этом случае, РФ может снизить добычу примерно на 1,6 миллиона баррелей в сутки или на 14% от уровня первого квартала (около 11,3 миллиона баррелей в сутки), пишет издание, ссылаясь на слова источника.

"Страна готова урезать производство пропорционально своей доле в общей добыче и с учетом совместного снижения на 10 миллионов баррелей в сутки", — цитирует газета своего источника, отмечая, что официальный представитель российского ведомства эту информацию подтвердил.