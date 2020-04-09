МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Страны ОПЕК+ обсудят в четверг создание нового соглашения о сокращении добычи с возможным участием других крупнейших нефтедобывающих государств мира для стабилизации ситуации на рынке, оказавшемся под давлением пандемии коронавируса.

Заседание пройдет в формате видеоконференции, а в пятницу вслед за ним состоится виртуальная встреча глав минэнерго G20. Источник РИА Новости, знакомый с ходом переговоров, сообщал, что итоговое решение ОПЕК+ будет зависеть от результатов последующих обсуждений министров энергетики "большой двадцатки".

На своей встрече в марте, также посвященной мерам поддержки рынка, страны ОПЕК+ не смогли преодолеть разногласия по будущему сделки. Тогда консенсус не был достигнут ни по предложению России просто продлить соглашение, чтобы далее принять более взвешенное решение, ни по идее Саудовской Аравии углубить сокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки.

МИР БЕЗ СДЕЛКИ ОПЕК+

Неспособность достичь консенсуса привела к тому, что длившаяся более трех лет сделка ОПЕК+ с 1 апреля завершилась. Почти сразу после провальной встречи альянса ряд стран ОПЕК объявили о беспрецедентных скидках на свою нефть и наращивании добычи.

Так, Саудовская Аравия, добывавшая стабильно около 9,8 миллиона баррелей в сутки, объявила о скором росте поставок на мировой рынок до 12,3 миллиона баррелей в сутки (выше производственных мощностей за счет запасов). А добыча нефти королевства с апреля подскочила выше 12 миллионов баррелей в сутки.

Моментально эксперты заговорили о начале ценовой войны, в которой Саудовская Аравия намерена "насолить" не уступившей ей России. Но как представители нефтяных компаний РФ, так и Минэнерго утверждали, что не видят проблем с размещением своей нефти на рынках, однако и наращивать добычу будут лишь при экономической целесообразности.

Нефтяные котировки почти сразу после провального заседания устремились к антирекордам, вскоре обновив минимумы за последние 18 лет (марка Brent падала ниже 22 долларов за баррель). Аналитики рынка в один голос отмечали, что такой ситуации одновременного снижения спроса и роста предложения не наблюдали никогда и она бьет как по странам ОПЕК+, так и по другим производителям, в первую очередь, сланцевикам США.

Оценки снижения потребности мира в "черном золоте" продолжают ухудшаться, а нефтяники в попытке подстроиться под новые реалии сворачивают инвестиции. Глава Минэнерго РФ Александр Новак объявил о падении спроса на 10-15 миллионов баррелей в сутки и скором риске достижения этого значения 20 миллионов. По его словам, рост поставок на рынок через 1,5-2 месяца может полностью заполнить все нефтехранилища и привести новому кризису.

По оценке же Минэнерго США, мир ждет падение спроса на 5,2 миллиона баррелей в сутки в 2020 году, при этом добыча нефти в стране обрушится на 4% — до 11,76 миллиона баррелей в сутки и на 6% — до 11,03 миллиона баррелей в сутки в 2021 году.

ВОЗМОЖНОСТЬ НОВЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Тяжелое положение нефтяной отрасли США подтверждает сразу несколько факторов: это и звонки президента страны Дональда Трампа королю Саудовской Аравии и президенту РФ, и обращение нефтяников Техаса, крупнейшего нефтедобывающего американского штата, к своему регулятору с просьбой возобновить регулирование добычи впервые за почти 50 лет.

Такой поворот событий мгновенно дал рынку надежду на новую сделку ОПЕК+. С призывом саудовских властей к новой встрече альянса и других государств она укрепилась, хотя неоднозначные комментарии Трампа периодически ее отбирают. В частности, 2 апреля он заявил, что Россия и Саудовская Аравия могут сократить добычу на 10-15 миллионов баррелей в сутки, но не упомянул участие в этом самих Соединенных Штатов.

Ясность в позицию России внесли президент Владимир Путин и Новак 3 марта. Они заявили, что рынок нефти требует совместных действий, на которые российские нефтяники готовы пойти, но вместе с ОПЕК+ и такими крупнейшими нефтедобытчиками, как США.

Страны могли бы сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки от докризисного уровня первого квартала, отметил глава российского государства. Однако готовность США и других крупных производителей нефти поддержать усилия ОПЕК+ все еще не ясна, как не ясно и наличие консенсуса по мерам поддержки рынка внутри самого альянса.

Так, Трамп неоднократно заявлял о естественном падении добычи нефти в Соединенных Штатах в нынешних условиях, также усложняет ситуацию антимонопольное законодательство страны (хотя Россия считает, что можно проявить гибкость). При этом по неофициальной информации РФ и Саудовская Аравия не могут прийти к консенсусу по поводу базы отсчета новых сокращений.

РФ предпочитает использование среднего уровня добычи за первый квартал в качестве базового, а королевство хочет зафиксировать уровень апреля. Разница для Эр-Рияда может быть большой: до апреля саудовцы добывали около 9,8 миллиона баррелей нефти в сутки, а в апреле — более 12 миллионов. Производство нефти и конденсата в РФ практически не менялось и в первом квартале составляло около 11,3 миллиона баррелей в сутки.

Как сообщил РИА Новости представитель Минэнерго РФ, Россия готова участвовать в новой сделке ОПЕК+ в рамках своей доли в общей добыче нового альянса.

При этом газета РБК со ссылкой на близкий к ведомству источник заявила, что РФ ожидает присоединения к новой сделке ОПЕК+ других стран, в сумме добыча союзников составит 70 миллионов баррелей в сутки. Среди них США, Бразилия, Норвегия, Канада и другие. По расчетам РБК, которые подтвердило Минэнерго, РФ может снизить добычу примерно на 1,6 миллиона баррелей в сутки или на 14% от уровня первого квартала.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

По мнению ведущего аналитика ИК "Велес Капитал" Александра Сидорова, рынки замерли в ожидании предстоящей встречи стран-участниц ОПЕК+ и США. На нее было приглашено более 10 стран, не входящих в альянс, но свое участие официально подтвердила лишь Канада.

"Решение, которое будет принято в четверг, даст направление дальнейшему движению цен на нефть и котировок акций. Если участники не смогут договориться, то, скорее всего, последует обвал на финансовых и товарных рынках, так как они существенно выросли за последнее время", — прокомментировал он РИА Новости.

"Если страны смогут договориться, то последует рост. Также важен объем сокращения добычи нефти, на которое готовы пойти страны. Сейчас наиболее популярный сценарий — сокращение на 10 миллионов баррелей в день, хотя этого и недостаточно из-за серьезного падения спроса на фоне пандемии", — добавляет Сидоров.

Эксперт допускает возможность более глубокого сокращения добычи нефти, но отмечает и большую вероятность, что переговоры и вовсе не увенчаются успехом из-за наличия больших разногласий по расчетам снижения.