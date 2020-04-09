ВАШИНГТОН, 9 апр /ПРАЙМ/. США вряд ли пойдут на скоординированное с ОПЕК+ снижение добычи нефти, так как американские нефтяные компании уже сократили ее, заявил в четверг журналистам президент США Дональд Трамп.

"Не думаю. Мы уже снизили. Мы очень ориентированы на рынок. Если вы посмотрите на Техас, Северную Дакоту, некоторые другие штаты, которые этим успешно занимаются, они уже сократили. Они сократили автоматически", — сказал он.

Трамп выразил надежду, что на предстоящей в четверг встрече ОПЕК+ участники клуба смогут договориться о ценах. Если же договоренности не будут достигнуты, то, по словам Трампа, у него есть "много вариантов".

"У меня много хороших вариантов. Прелестных. Может, они мне даже больше понравятся. Посмотрим, что будет. Надеюсь, они договорятся", — сказал он.

В четверг в формате видеоконференции пройдет заседание ОПЕК+ о возможности нового сокращения добычи нефти для стабилизации ситуации на рынке, за которым в пятницу последует заседание глав минэнерго G20 по стабильности энергорынков.