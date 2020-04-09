МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Саудовский суверенный фонд Public Investment Fund (PIF) приобрел акции четырех крупных европейских нефтяных компаний на сумму приблизительно в миллиард долларов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Согласно источникам, PIF приобрел за последние несколько недель акции норвежской Equinor, британо-голландской Royal Dutch Shell, французской Total и итальянской Eni. Источники добавили, что суверенный фонд королевства может продолжить покупать акции.

"PIF снова действует активно на рынке. Я не удивлюсь, если мы снова увидим подобные сделки", — приводит издание слова саудовского официального лица.

Издание отмечает, что акции были приобретены "в течение нескольких беспокойных недель на рынках нефти".