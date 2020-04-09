МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Новая сделка ОПЕК+ в том или ином виде будет реализована — в противном случае, всех производителей ждет затоваривание нефтехранилищ и цены ниже 20 долларов за баррель, полагают аналитики. Наиболее вероятным они видят сокращение добычи на 10 млн баррелей в сутки, как минимум, в течение одного квартала. В дальнейшем все зависит от того, удастся ли обуздать коронавирус, — если экономика начнет входить в нормальное русло, к концу года нефть может вернуться к 45-50 долларам за баррель.

Контуры новой сделки ОПЕК+ начали прорисовываться, хотя никакой конкретики по-прежнему нет. Как сообщили накануне в Минэнерго, Россия готова участвовать в сделке в рамках своей доли в общей добыче альянса. Если к ней присоединятся страны, которые в сумме добывают 70 млн баррелей в сутки (США, Бразилия, Норвегия, Канада и другие), то РФ может снизить добычу примерно на 1,6 млн баррелей в сутки, пишет РБК.

КОМПРОМИСС ПОНЕВОЛЕ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, сделка в том или ином виде возобновится. Распад соглашения об ограничении добычи в формате ОПЕК+ в марте был большой неожиданностью для всех. Он был обоснован не экономическими, а скорее тактически-политическими соображениями, рассуждает младший директор по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Филипп Мурадян.

Однако сложившаяся на мировом рынке нефти ценовая конъюнктура не способствует дальнейшему упорству. По словам главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, фундаментальное давление на нефтяные цены весьма велико. При масштабном снижении нефтяного спроса, которое в ближайшие 2-3 месяца может достигнуть 20-25 млн баррелей в сутки, на рынке формируется существенный "навес" со стороны предложения. Мощности по хранению сырой нефти уже сейчас находятся на высоких уровнях загрузки, и если ситуация не изменится, они могут быть полностью загружены в перспективе 2-4 месяцев.

За последнюю неделю все могли убедиться, что если ничего не делать, цены на физическом рынке будут менее 20 долларов за баррель, что само по себе приведет к вынужденным сокращениям. Крупнейшим производителям выгоднее убрать хотя бы часть "лишней" нефти добровольно, чтобы замедлить рост товарных запасов и поддержать цены, считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Он напомнил, что и Саудовская Аравия, и Россия в принципе заявили о готовности сократить добычу, что делает новую сделку довольно вероятной, но осталось согласовать большое количество нюансов, по которым придется искать компромисс. Это, прежде всего, объемы сокращений, с какого момента считать и как разделять бремя между странами.

При этом у России не так много альтернатив сценарию активного сокращения нефтедобычи вместе с другими экспортерами. Во-первых, отказ от сокращения может стать новым ударом по ценовой конъюнктуре нефтяного рынка и усилит недовольство некоторых российских нефтяников. Во-вторых, жесткая позиция и отказ от участия в сделке могут обернуться значительным ухудшением "профиля" РФ в геополитической плоскости. Например, в случае отказа от сокращения, возобновление активного санкционного давления на РФ со стороны США может стать реальностью, рассуждает Покатович.

ОБЪЕМЫ, УЧАСТНИКИ, СРОКИ

По мнению опрошенных аналитиков, наиболее реальным выглядит соглашение об общем сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки. "Это является более вероятной цифрой, ее будет легче согласовать. Это помогло бы замедлить рост товарных запасов, хотя рынок все равно оставался бы в состоянии профицита, цены могли бы стабилизироваться в диапазоне 30-40 долларов, или даже чуть выше. Без сделки цены во втором квартале могли бы упасть ниже 20 долларов", — считает Маринченко.

Оба главных участника потенциальной сделки — и Россия, и Саудовская Аравия хотели бы видеть США полноценным партнером ОПЕК+. Однако американцы не будут участвовать в переговорах. Президент Дональд Трамп считает, что текущее естественное снижение сланцевой добычи уже является вкладом США в новую сделку. Но нет никаких гарантий, что добыча вновь не начнет расти, если РФ и саудиты договорятся, отметил Мурадян.

У федерального правительства США отсутствует мандат, чтобы ограничить добычу, компании могут сделать это добровольно, но их очень много и у них могут быть разные позиции по этому вопросу, напомнил Маринченко. "Кроме того, все понимают, что при низких ценах добыча сланцевой нефти и так упадет. Поэтому более вероятно, что США не будут формально участвовать в сокращениях. Из других стран возможно участие Канады, Мексики, Бразилии и Норвегии", — считает он.

Срок действия такой сделки может составить как один квартал, так и продлиться до конца года. "По нашим оценкам, для реальной балансировки нефтяного рынка потребуется действие сделки в течение всего 2020 года, однако вопрос сроков действия такого соглашения сейчас весьма политизирован, что сохраняет высокой уровень неопределенности", — отметил Покатович.

Если между экспортерами будет заключена полноценная новая сделка, в которую войдут как "традиционные" участники в лице РФ и Саудовской Аравии, так и новые в лице, например, США, первоначальная реакция рынка может быть эмоциональной. Нефтяные цены могут устремиться к уровням 35-40 долларов за баррель, курс рубля временно укрепиться в диапазон 72-75 рублей за доллар. В завершении года, если появится определенность с обузданием коронавируса, нефть может закрепиться на уровнях 44-48 долларов за баррель. При такой нефти курс рубля в конце года может сформироваться в диапазоне 68-72 рублей за доллар, заключил он.