ВАШИНГТОН, 9 апр — ПРАЙМ. Вопрос о дополнительном сокращении добычи нефти в США не стоит, поскольку она уже де-факто снизилась на 2 миллиона баррелей в день из-за сокращения спроса, заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.

В эфире CNBC Бруйетта спросили, могут ли США пойти на собственные сокращения в дополнение к сокращениям ОПЕК+. "Вопрос так не стоит", — ответил Бруйетт. По его словам, американские производители продают сейчас 55-60% от того, что было год назад.

"Сокращение спроса привело к сокращению производства в США примерно на 2 миллиона баррелей в день до конца 2020 года", — сказал министр.

Ранее президент США Дональд Трамп делал схожие заявления — по его словам, США уже де-факто сократили добычу нефти.

В США считают, что ОПЕК+ и другие могут "легко" сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей, заявил Бруйетт.

В четверг в формате видеоконференции пройдет заседание ОПЕК+ о возможности нового сокращения добычи нефти для стабилизации ситуации на рынке, за которым в пятницу последует заседание глав минэнерго G20 по стабильности энергорынков.

"У нас есть оптимизм, что они достигнут соглашения между саудовцами и русскими, чтобы стабилизировать рынки", — сказал Бруйетт в эфире CNBC.

"В рамках 22-23 стран, которые называют свое объединение ОПЕК+, они легко могут добиться (сокращения добычи — ред.) 10 миллионов и, возможно, больше. Точно больше, если будут включены другие производящие страны, такие как Канада и Бразилия. Это легко сделать", — сказал Бруйетт.