МОСКВА, 9 апр ПРАЙМ. "Новатэк" в первом квартале текущего года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 19,08 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.

В целом компания увеличила добычу углеводородов на 2,1% — до 150,2 миллиона баррелей нефтяного эквивалента. Добыча жидких углеводородов выросла на 2% — до 3,048 миллиона тонн.

"Новатэк" — один из крупнейших производителей природного газа в РФ, создан в 1994 году. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе. Акции "Новатэка" котируются в России на Московской бирже, GDR — на Лондонской фондовой бирже.