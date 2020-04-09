МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Большинство стран ОПЕК+ первично согласовали свои квоты в рамках сокращения добычи нефти, вероятность подписания соглашения высокая, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, участвующий на заседании.

"Пока всё идет очень даже хорошо. Большинство стран дали свое первичное согласие на распределение квот, которое предложил Мониторинговый комитет ОПЕК+. На данный момент, если не будет непредвиденных разногласий, вероятность подписания итогового соглашения высокая", — сообщил собеседник агентства.

Страны ОПЕК+ в четверг обсуждают создание нового соглашения о сокращении добычи с возможным участием других государств для поддержания рынка, оказавшегося под давление пандемии коронавируса. Минэнерго России в среду сообщило о готовности страны участвовать в новой сделке в рамках своей доли в общей добыче.

НЕФТИ СЛИШКОМ МНОГО

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на заседании ОПЕК+ и других производителей в четверг в своем вступительном слове призвал принять срочные меры по стабилизации рынка нефти, даже если они не будут легкими.

ОПЕК оценивает снижение спроса на нефть в мире на фоне коронавируса в 2020 году в 6,8 миллиона баррелей в сутки, ждет спада спроса во втором квартале текущего года на уровне 12 миллионов баррелей в сутки, сказал он.

"Сегодня мы видим снижение на уровне 6,8 миллиона баррелей в сутки, только во втором квартале приблизительно на 12 миллионов баррелей в сутки…. Ошеломляющие цифры! Беспрецедентные для современной эпохи", — сказал Баркиндо.

По его словам, прогноз по росту добычи нефти странами не-ОПЕК в 2020 году понижен более чем на 1,5 миллиона баррелей в сутки, но это несопоставимо с падением спроса на нефть. Хранилища нефти в мире быстро заполняются, их свободных мощностей осталось около 1 миллиарда баррелей, таким образом, при сохранении текущей ситуации на рынке места в них может не хватить уже в мае, сказал он.

Генсек организации отметил, что сохранение текущей ситуации может увеличить "переизбыток" нефти в мире в текущем квартале. "Этот переизбыток может добавить еще 1,3 миллиарда баррелей мировых запасов нефти и, таким образом, исчерпает доступные хранилища в мае", — указал Баркиндо.

Дисбаланс спроса и предложения может привести к избытку нефти на рынке во втором квартале в объеме 14,7 миллиона баррелей в сутки, добавил он.

ДВА СЦЕНАРИЯ

ОПЕК+ обсуждает два сценария по сокращению добычи нефти в ближайшие месяцы, говорится в сообщении министерства нефти Ирана на официальной странице в Твиттер.

"ОПЕК+ обсуждает объем сокращений нефти группой в ближайшие месяцы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на повестке "два сценария".

Канада, Норвегия и ряд других нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК+, принимают участие в заседании альянса в четверг, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак. По его словам, Россия считает оправданным увеличение количества стран, которые могут принять участие в стабилизации нефтяного рынка.

"Мы считаем оправданным увеличение количества стран, которые могут принять участие в объединении усилий по стабилизации ситуации в мире. И мы еще раз приветствуем сегодня участие наших коллег, которые ранее не участвовали в соглашении ОПЕК+", — сказал Новак, выступая на заседании ОПЕК+ в четверг.