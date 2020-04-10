МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Мексика не согласилась на трехэтапную квоту по сделке ОПЕК+ с сокращением добычи в мае-июне на 400 тысяч баррелей в сутки от октября 2018 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго Азербайджана.

Ранее в пятницу министерство сообщило, что ОПЕК+ по итогам встречи в четверг приняла декларацию о сотрудничестве, она предполагает трехэтапное сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года. Так, в мае-июне предполагается общее сокращение добычи нефти альянсом на 10 миллионов баррелей в сутки, с июля по декабрь — на 8 миллионов баррелей в сутки, с января 2021 года по апрель 2022 года — на 6 миллионов баррелей в сутки.

"Мексика не согласилась с квотами, установленными в 400-320-240 тысяч баррелей для этих этапов соответственно, в соответствии с "Декларацией о сотрудничестве", — говорится в сообщении по итогам заседания ОПЕК+.

Отмечается, что за исключением Мексики, другие страны ОПЕК+ договорились сократить суточную добычу нефти в разное время и в разных объемах.