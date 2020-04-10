БАКУ, 10 апр /ПРАЙМ/. ОПЕК+ приняла декларацию о сотрудничестве, но с условием – Мексика должна согласиться со своими квотами, документ предполагает трехэтапное сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго Азербайджана.

"На 9-м совещании министров Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в формате видеоконференции была принята новая "Декларация о сотрудничестве" по итогам обсуждений, которые продолжились около 11 часов, при условии, что Мексика согласится с предлагаемыми объемами. Следует отметить, что новая "Декларация о сотрудничестве" предусматривает трехступенчатое снижение суточной добычи нефти с уровня октября 2018 года", — сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в Минэнерго Азербайджана, в случае вступления в силу декларации о сотрудничестве страны ОПЕК+ уменьшат свою суточную добычу в мае-июне на 10 миллионов баррелей, на 23% от уровня октября 2018 года.

Как отметили в министерстве, "в июле-декабре 2020 года суточную добычу нефти ОПЕК+ согласовано снизить на 8 миллионов баррелей, что составляет 18% от уровня октября 2018 года". "Согласно декларации о сотрудничестве, с января 2021 года по апрель 2022 года ОПЕК+ обязуется снизить добычу на 6 миллионов баррелей, что составляет 14% от уровня октября 2018 года. Ожидается, что в течение этого периода производственные обязательства составят 3,651 миллиона баррелей для стран ОПЕК и 2,394 миллиона баррелей для стран, не входящих в ОПЕК", — добавили в пресс-службе.

Заседание ОПЕК+ в четверг проходило в формате видеоконференции и при участии не входящих в этот союз стран. Страны ОПЕК+ обсуждали создание нового соглашения о сокращении добычи с возможным участием других государств для поддержания рынка, оказавшегося под давлением пандемии коронавируса. Обсуждение вопроса продолжится в пятницу на базе формата G20.

Ранее два источника сообщили РИА Новости, что делегация Мексики покинула заседание, проходящее в формате видеоконференции. Один из них уточнял, что проблема заключалась в расхождении позиций по базовому уровню отсчета сокращения добычи для страны в рамках нового соглашения.

Страны ОПЕК+ рассчитывают убедить Мексику вернуться в соглашение о сокращении добычи нефти в пятницу, в том числе через переговоры в формате глав минэнерго G20, рассказал РИА Новости источник в одной из делегаций альянса по окончании переговоров.