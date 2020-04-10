МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Стоимость российской нефти Urals с поставкой в Европу усилила рост и превысила 20 долларов за баррель, сообщает аналитическое агентство Argus.

"Стоимость Юралс в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в четверг выросла в абсолютном исчислении на 2,52 доллара за баррель вслед за североморским эталоном, до 20,30 долларов за баррель (cif Роттердам)", — отмечается в сообщении.

Argus напоминает, что цена на Urals опустилась 1 апреля до минимального значения с марта 1999 года — до 10,54 доллара за баррель, но с тех пор выросла почти вдвое благодаря намерениям крупных производителей сократить добычу.

Скидка на Urals в СЗЕ в четверг уменьшилась относительно Brent с 20 марта — на 1,05 доллара за баррель, до $3,70 доллара за баррель (cif Роттердам). "Поддержку стоимости российского сорта оказывают крупные арбитражные поставки в Китай, где спрос на нефть восстанавливается. Но привлекательность Юралс для азиатских переработчиков снизилась из-за удорожания Брент относительно азиатского маркера Дубай. В конце марта скидка на Брент достигла рекордных 6,20 доллара за баррель, а в четверг — сменилась премией 0,40 доллара за баррель", — пишет агентство.

В Средиземноморье стоимость партий Urals объемом по 80 тысяч тонн в четверг выросла в абсолютном выражении лишь на 0,02 доллара за баррель, до 19 долларов за баррель. (cif Аугуста). Менее заметное увеличение цены связано с ростом скидки на сорт в регионе на 1,45 доллара за баррель, до 5 долларов за баррель (cif Аугуста) к Brent. "Это стало максимальной скидкой на российскую нефть с июня 2008 года. По данным трейдеров, давление на стоимость сорта оказало ослабление спроса на Юралс в Турции и Индии", — заключает агентство.

Страны ОПЕК+ на прошедшем в четверг заседании приняли новую декларацию о сотрудничестве для стабилизации рынка нефти. Но документ принят с условием – со своими квотами должна согласиться Мексика, покинувшая встречу без положительного ответа. Новая сделка предполагает трехэтапное сокращение добычи нефти альянсом от уровня октября 2018 года: на 10 миллионов баррелей в сутки в мае-июне, 8 миллионов — в июле-декабре, 6 миллионов — январе 2021 года по конец апреля 2022 года. Альянс намерен продолжить в пятницу обсуждение вопроса на базе заседания глав минэнерго G20 и убедить Мексику войти в сделку. При этом ОПЕК+ считает необходимым участие и других стран в мерах по спасению рынка нефти.