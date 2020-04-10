МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль надеется, что встреча G20 в пятницу поможет восстановить стабильность на нефтяных рынках, сообщается в твиттере МЭА.

"Я с нетерпением жду сегодняшнего внеочередного совещания министров энергетики стран G20. Я надеюсь, что это поможет восстановить столь необходимую стабильность на нефтяных рынках ", — говорится в заявлении.

Бироль отмечает, что чрезвычайная волатильность, которая наблюдается на рынках нефти в последнее время, наносит ущерб мировой экономике "в то время, когда мы меньше всего можем себе это позволить".

Цены на нефть с начала марта упали почти в два раза на фоне замедления спроса на рынке в связи со вспышкой коронавируса, а также исчерпания соглашений ОПЕК+. Страны альянса 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров договоренностей о сокращении добычи нефти, ни об их продлении.

Страны ОПЕК+ на прошедшем ранее заседании приняли новую декларацию о сотрудничестве для стабилизации рынка нефти. Но документ принят с условием – со своими квотами должна согласиться Мексика, покинувшая встречу без положительного ответа. Новая сделка предполагает трехэтапное сокращение добычи нефти альянсом от уровня октября 2018 года: на 10 миллионов баррелей в сутки в мае-июне, 8 миллионов — в июле-декабре, 6 миллионов — январе 2021 года по конец апреля 2022 года.

Альянс намерен продолжить в пятницу обсуждение вопроса на базе заседания глав минэнерго G20 и убедить Мексику войти в сделку. При этом ОПЕК+ считает необходимым участие и других стран в мерах по спасению рынка нефти.