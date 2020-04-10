МЕХИКО, 10 апр — ПРАЙМ. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что решение сократить добычу нефти в стране на 100 тысяч баррелей в сутки вместо предложенных 350 тысяч в рамках новой сделки ОПЕК+ было согласовано с президентом США Дональдом Трампом, который со своей стороны обещал дополнительное сокращение объема добычи на 250 тысяч баррелей.

"Я говорил с президентом Трампом, и мы пришли к соглашению снизить добычу (в Мексике) на 100 тысяч баррелей в сутки. США обещали дополнительно сократить добычу на 250 тысяч баррелей в день, чтобы помочь Мексике", — сказал Лопес-Обрадор в ходе пресс-конференции, опубликованной в его Twitter.

По его словам, для Мексики будет крайне сложно сократить добычу на 23%, как того требует новая сделка ОПЕК+, поскольку достижение текущего объема добычи в 1,786 миллиона баррелей в день после 14 лет непрерывного спада потребовало больших усилий. В январе 2019 года объем добычи нефти в Мексике составлял 1,650 миллиона баррелей в сутки.

"Мы участвуем в соглашении ОПЕК, Мексика внесет свой вклад в стабилизацию цен на нефть", — подтвердил Лопес Обрадор.

Заседание ОПЕК+ в четверг, на котором стороны не пришли к соглашению, продолжалось более десяти часов. Обсуждение продолжается в пятницу на площадке "большой двадцатки".