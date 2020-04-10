МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин положительно оценивает документ ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, который стал компромиссом 22 из 23 стран, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В сделке ОПЕК+ по сокращению добычи нефти нет проигравших, от соглашения выиграли и производители, и потребители, и мировая экономика в целом, отметил он.

По итогам прошедшей ранее встречи ОПЕК+, Мексике при реализации нового соглашения альянса о трехступенчетом сокращении добычи до конца апреля 2022 года предлагается снижение на 400, 320 и 240 тысяч баррелей в сутки на каждом из этапов соответственно от уровня октября 2018 года. Однако Мексика готова лишь к снижению добычи в мае-июне только на 100 тысяч баррелей в сутки с уровня марта 2020 года. Таким образом, только в мае-июне разница в сокращении для Мексики может составить 328 тысяч баррелей в сутки.

По словам Пескова, Москва убеждена, что согласие Мексики по нефтедобыче в рамках ОПЕК+ позитивно отразится на международных рынках.

"В настоящий момент работа с мексиканскими партнерами продолжается. Мы надеемся, что удастся согласовать ими те параметры, которые уже согласованы остальными 22 странами, и убеждены, что этот согласованный документ окажет весьма позитивное влияние на международные рынки, которые лишь усилятся после того, как присоединится еще и Мексика. В целом исключительно позитивная оценка", — сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что министр энергетики РФ Александр Новак продолжает в пятницу работу в рамках G20. "Поэтому тематика, безусловно, будет на предстоящие дни и в краткосрочной перспективе весьма и весьма приоритетной", — добавил он.

Месяц назад никто в мире не смог бы спрогнозировать глубину того кризиса, в который сейчас входит мировая экономика, и глубину падения спроса на энергоносители, которая произошла, заявил Песков.

"Что касается, того, что было месяц назад, то очевидно, что месяц назад никто в этом мире не мог бы спрогнозировать глубину того кризиса, в который сейчас входит мировая экономика. Никто не мог бы спрогнозировать глубину падения спроса на энергоносители, которая произошла буквально за считанные сутки", — сказал Песков журналистам.

По его словам, Путин пока не планирует встречи с представителями нефтяной отрасли, с ними на связи находится министр энергетики Александр Новак.