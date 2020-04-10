ВАШИНГТОН, 10 апр — ПРАЙМ. США "крайне разочарованы" отсутствием соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, заявил в пятницу министр энергетики Дэн Бруйет.

"Как мы все знаем, несколько стран обсуждали соглашение об изъятии с рынка 10 миллионов баррелей в день, но соглашение так и не материализовалось. Это крайне разочаровывающе", — говорится в его заявлении, поступившем в РИА Новости.

Мировые рынки нефти необходимо стабилизировать, положив конец опасному падению цены на нефть, заявил также министр.

"Для полного восстановления мы должны стабилизировать мировые энергетические рынки, положив конец этому опасному падению цен", — говорится в распространенном минэнерго США тексте выступления министра на экстренном совещании министров энергетики G20.

Бруйетт заявил также, что нефтедобыча в США к концу года может упасть на 2-3 миллиона баррелей в день.

"По нашим оценкам, к концу этого года производство в США будет снижено примерно на два миллиона баррелей в день. Некоторые модели показывают и более крупные цифры, например, до трех миллионов баррелей в день", — говорится в его заявлении.