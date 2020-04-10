МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Александр Новак на заседании глав минэнерго "большой двадцатки" (G20) озвучил предложение создать комитет для координации сотрудничества по повышению стабильности энергетического рынка.

"Предлагаемый к созданию в рамках "группы двадцати" комитет призван обеспечить координацию сотрудничества в целях повышения уровня стабильности и безопасности энергетического рынка в интересах устойчивого развития всех государств", — сказал Новак, запись выступления которого транслировалась на телеканале "Россия 24".

"Призываю всех к совместным действиям и принятию результативных мер по восстановлению энергетического рынка", — заключил он.

Странам G20 нужно вместе наладить эффективный механизм мониторинга и выработки мер реагирования на ситуацию на энергетическом рынке, добавил Новак.

"Необходимо вместе наладить эффективный механизм мониторинга и выработки необходимых мер реагирования и в этой ответственной работе должны принять участие все заинтересованные страны, в первую очередь те, кто принял на себя обязательства направленные на балансировку рынка, а также профильные международные энергетические организации", — сказал он.

Также Новак отметил, что баланс интересов производителей и потребителей энергоресурсов необходимо соблюсти для обеспечения устойчивого экономического роста в перспективе.

"В этот сложный момент все государства должны действовать в духе партнерства и солидарности. Необходимо соблюсти баланс интересов производителей и потребителей энергоресурсов исходя из стратегической задачи обеспечения устойчивого экономического роста на годы вперед", — сказал он.

В пятницу министры энергетики стран "большой двадцатки" собрались в формате видеосвязи, чтобы принять окончательное решение по поводу сокращения нефтедобычи в ближайшем будущем на фоне падения мирового спроса на нефть в условиях распространения коронавируса.