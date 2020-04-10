БУЭНОС-АЙРЕС, 10 апр — ПРАЙМ. Эквадор объявил форс-мажор по экспортным контрактам из-за аварии на нефтепроводах, что, впрочем, не означает полной остановки поставок, об этом сообщил министр энергетики страны Рене Ортис журналистам в режиме видеоконференции.

Во вторник оползни остановили работу Трансэквадорской системы нефтепроводов (SOTE) и частной магистральной системы трубопроводов тяжелой нефти (OCP), а также государственного трубопровода для нефтепродуктов. На время ремонта добыча нефти во всём регионе Амазония оказалась парализована.

"Объявлен форс-мажор… Как только проблема будет преодолена, все вернется на круги своя… В форс-мажорных обстоятельствах могут быть установлены специальные графики для экспорта сырой нефти из порта Балао в провинции Эсмеральдас", — сказал Ортис.

Ранее государственная компания EP Petroecuador также сообщала, что для исполнения контрактов располагает 2,5 миллионами баррелей нефти в хранилищах порта Балао.

Согласно статистике EP Petroecuador, за прошлый год компания транспортировала по SOTE 124,8 миллиона баррелей нефти, экспортировала — 120,9 миллиона. А OCP транспортировала 68 миллионов баррелей.