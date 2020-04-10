МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Завершение переговоров министров энергетики G20 задерживается из-за позиции Мексики, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

Как сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванный источник, главы минэнерго "большой двадцатки" пока не достигли окончательного консенсуса по стабилизации рынка нефти, обсуждения столкнулись с возражениями со стороны ЕС и Мексики.

Источник РИА Новости частично подтвердил эту информацию, отметив: "Задерживаются из-за позиции Мексики". При этом он не уточнил про позицию ЕС.