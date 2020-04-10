ВАШИНГТОН, 10 апр /ПРАЙМ/. США помогут Мексике в свете ее решения сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в день, Мексика "возместит" это, когда появится такая возможность, заявил в пятницу на брифинге президент США Дональд Трамп.

"США будут помогать Мексике и когда они будут готовы, они возместят нам", — сказал Трамп на ежедневном брифинге, посвященном ситуации с пандемией коронавируса. Он сообщил, что провел переговоры с президентом Мексики накануне.

Страны ОПЕК+ на прошедшем ранее заседании приняли новую декларацию о сотрудничестве для стабилизации рынка нефти. Но документ принят с условием – со своими квотами должна согласиться Мексика, покинувшая встречу без положительного ответа. Новая сделка предполагает трехэтапное сокращение добычи нефти альянсом от уровня октября 2018 года: на 10 миллионов баррелей в сутки в мае-июне, 8 миллионов — в июле-декабре, 6 миллионов — с января 2021 года по конец апреля 2022 года.

Альянс намеревался продолжить в пятницу обсуждение вопроса на базе заседания глав минэнерго G20 и убедить Мексику войти в сделку. При этом ОПЕК+ считает необходимым участие и других стран в мерах по спасению рынка нефти.