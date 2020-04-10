МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили вопросы, связанные с переговорами в рамках ОПЕК+, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что состоялся телефонный разговор президента РФ и наследного принца Саудовской Аравии.

"Обсуждались вопросы, связанные с переговорами в рамках "ОПЕК-плюс" относительно снижения объемов добычи нефти. Условлено о дальнейших российско-саудовских контактах по этой проблематике", — говорится в сообщении.