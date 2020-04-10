МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Российские компании готовы к сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Наши компании готовы, и мы исходим из того, что в постоянном контакте с руководителями наших нефтяных компаний. Мы также считаем, кто компании смогут провести определенные мероприятия технического, технологического характера, которые позволят достигнуть им тех показателей, которые берет на себя РФ", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24", говоря о перспективах сокращения добычи нефти в стране.

Он также отметил, что предстоящее сокращение добычи носит краткосрочный характер. "Безусловно, это носит краткосрочный характер в связи с тем, что это очень большие цифры, которые сегодня нужно сделать для балансировки рынка. В последующем объемы будут, безусловно, восстанавливаться", — сказал министр.