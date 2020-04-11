МЕХИКО, 10 апр /ПРАЙМ/. Эквадор объявил форс-мажорные обстоятельства в нефтяной отрасли после остановки 7 апреля Трансэквадорской трубопроводной системы и Нефтепровода тяжелой нефти, чтобы защититься от возможных претензий со стороны покупателей на международном рынке, сообщил глава министерства энергетики и невозобновляемых природных ресурсов Рене Ортис.

"Целью этой декларации является защита страны от возможных претензий со стороны покупателей на международном рынке ввиду возможных задержек в поставках нефти и специальных графиков поставки для соблюдения действующих контрактов. Форс-мажор касается добычи, экспорта и импорта сырой нефти", — сообщил в ходе дистанционной пресс-конференции Ортис, официальное заявление опубликовано на сайте минэнерго страны.

Во вторник оползни остановили работу Трансэквадорской системы нефтепроводов (SOTE) и частной магистральной системы трубопроводов тяжелой нефти (OCP), а также государственного трубопровода Шушуфинди-Кито для нефтепродуктов и сжиженного нефтяного газа (СНГ). На время ремонта добыча нефти во всём регионе Амазония оказалась парализована.

Министр в ходе выступления подчеркнул, что в настоящий момент у EP Petroecuador достаточно запасов нефти в порту Балао (Эсмеральдас) для осуществления запланированного экспорта, а также достаточные резервы для покрытия внутреннего спроса на топливо и СНГ. Государственная EP Petroecuador для исполнения контрактов располагает 2,5 миллиона баррелей нефти в хранилищах порта Балао.

Падение цен на нефть уже привело к снижению почти на 40% доходов страны, большая часть производственных и коммерческих предприятий остановлены в связи с пандемией коронавируса. Инцидент с трубопроводами может еще больше усугубить проблемы Эквадора с ликвидностью.

Для возобновления прокачки нефти и нефтепродуктов власти изучают возможности прокладки трехтрубной линии протяженностью 1,5 километра. По словам Ортиса, ремонтные работы займут от 3 до 4 недель.

Согласно статистике Petroecuador, за прошлый год компания транспортировала по SOTE 124,8 миллиона баррелей нефти, экспортировала — 120,9 миллиона баррелей. Частная OCP транспортировала 68 миллионов баррелей.