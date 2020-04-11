Министры G20 не смогли договориться о конкретных шагах по сокращению добычи – агентство
МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Министры энергетики G20 не смогли договориться о конкретных мерах по сокращению добычи нефти, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
Агентство отмечает, что в коммюнике по итогам встречи министров нет "прямого упоминания" о сокращении нефти, было отмечено только обязательство принять "необходимые и немедленные меры для обеспечения стабильности энергетического рынка".
Ранее агентство сообщило со ссылкой на канадского министра природных ресурсов Шеймуса О'ригэна, что Канада не согласилась на конкретные цели по сокращению добычи нефти.
https://1prime.ru/energy/20200411/831245347.html