МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Министры энергетики G20 не смогли договориться о конкретных мерах по сокращению добычи нефти, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.

Агентство отмечает, что в коммюнике по итогам встречи министров нет "прямого упоминания" о сокращении нефти, было отмечено только обязательство принять "необходимые и немедленные меры для обеспечения стабильности энергетического рынка".

Ранее агентство сообщило со ссылкой на канадского министра природных ресурсов Шеймуса О'ригэна, что Канада не согласилась на конкретные цели по сокращению добычи нефти.