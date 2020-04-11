МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Альянс ОПЕК+ продолжит в субботу переговоры с Мексикой в рамках мер по стабилизации ситуации на рынке нефти, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванный источник.

"Переговоры ОПЕК+ с Мексикой продолжатся в субботу", — пишет агентство, ссылаясь на слова собеседника.

Как сообщил в пятницу глава Минэнерго РФ Александр Новак, альянс ОПЕК+, после разрыва на месяц, согласовал новую сделку о снижении добычи нефти для стабилизации рынка в условиях пандемии коронавируса. Она будет действовать с мая 2020 года до конца апреля 2022 года. По условиям, предполагается снижение добычи в три этапа от уровня октября 2018 года: на 10 миллионов баррелей в сутки в мае-июне, 8 миллионов в июле-декабре и 6 миллионов до конца соглашения.

Новак сказал, что обязательства взяли на себя все 23 страны, участвовавшие в последних договоренностях ОПЕК+, то есть даже Мексика, которая в течение двух дней обсуждения вопроса противилась предложенным ей квотам. Она была готова снизить добычу лишь на 100 тысяч баррелей в сутки от марта 2020 года — до 1,681 миллиона, а ей предлагалось сократить от базы октября 2018 года в 1,753 миллиона баррелей в сутки — на 400, 320 и 240 тысяч в три этапа.

Однако после заседания глав минэнерго G20 по энергорынкам президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты помогут Мексике в свете ее решения сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в день, а страна "возместит" это, когда появится возможность.

Он добавил, что США сократят добычу нефти, чтобы Мексика могла выполнить свою квоту, о которой договорились на встрече ОПЕК+. По его словам, Мексика сократит добычу примерно на 100 тысяч баррелей, то есть не дотянет еще 250-300 тысяч баррелей. Однако заявлений от ОПЕК+ еще не было.