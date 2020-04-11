МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Страны "большой двадцатки" (G20) проведут очередную встречу по состоянию энергорынка в сентябре, но при необходимости могут собраться и раньше, говорится в коммюнике по итогам переговоров министров энергетики в пятницу.

"Мы продолжим наше тесное сотрудничество и рассмотрим как ответные меры на пандемию COVID-19, а также более широкую энергетическую повестку G20 — переход к более чистым и устойчивым энергетическим системам — на нашей запланированной встрече в сентябре, будучи при этом готовыми собраться раньше, если это будет необходимо", — говорится в сообщении.