МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Министры энергетики стран G20 обязались принять немедленные меры по обеспечению стабильности энергетического рынка в свете пандемии коронавируса, говорится в коммюнике по итогам внеочередного заседания энергетической "большой двадцатки" в пятницу.

"Существенный экономический спад и неопределенность прогноза в связи с пандемией (коронавируса — ред.) усугубили дисбаланс предложения и спроса на энергоносители, усилили нестабильность энергетического рынка, напрямую оказывая влияние на нефтегазовый сектор и распространяясь по другим сферам, что еще больше сказывается на восстановлении глобальной экономики", — говорится в заявлении.

"Для решения этих проблем мы обязуемся принять все необходимые и незамедлительные меры для обеспечения стабильности энергетического рынка. Мы признаем приверженность некоторых производителей стабилизации энергетических рынков. Мы признаем важность международного сотрудничества в обеспечении устойчивости энергосистем", — также сообщается в документе.