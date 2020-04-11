МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Страны "большой двадцатки" (G20) договорились о создании группы по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке, говорится в коммюнике по итогам переговоров министров энергетики в пятницу.

"Мы создаем на краткосрочный период специальную рабочую группу, задачей которой будет являться мониторинг мер реагирования (на энергорынке — ред.)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что группа открыта для всех министров энергетики стран "большой двадцатки" на добровольной основе, а ее председателем станет Саудовская Аравия.