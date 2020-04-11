МЕХИКО, 11 апр /ПРАЙМ/. Президент Эквадора Ленин Морено объявил в пятницу о создании Национального счета гуманитарной помощи для борьбы с нефтяным и санитарным кризисом, который будет пополняться за счет взносов граждан и компаний.

"Крупные компании, которые заработали более миллиона долларов, будут вносить пять процентов прибыли в течение трех месяцев… В течение девяти месяцев те из нас, кто имеет ежемесячный доход, будут вносить прогрессивный вклад в зависимости от размеров дохода", — сказал Морено в телеобращении, опубликованном в Twitter правительства.

От уплаты взносов освобождаются граждане с доходом, не превышающим 500 долларов США. Для остальных взносы в зависимости от размера дохода будут начинаться от 2 долларов в месяц. Граждане, чей заработок составляет 50 тысяч долларов, будут платить 4,4 тысячи долларов.

Седьмого апреля оползни остановили работу Трансэквадорской системы нефтепроводов (SOTE) и частной магистральной системы трубопроводов тяжелой нефти (OCP), а также государственного трубопровода для нефтепродуктов. Падение цен на нефть уже привело к снижению почти на 40% доходов страны, большая часть производственных и коммерческих предприятий остановлены в связи с пандемией коронавируса. Инцидент с трубопроводами может еще больше усугубить проблемы Эквадора с ликвидностью.

Число случаев заражения коронавирусом в Эквадоре возросло за сутки на 2196, всего в стране зафиксирован 7161 случай, скончались 297 человек. Ещё у 311 погибших коронавирус пока не подтвердили.