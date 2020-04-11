ТЕГЕРАН, 11 апр /ПРАЙМ/. Реализация проектов на атомной электростанции "Бушер" на юге Ирана с участием России продолжается несмотря на коронавирус, сообщил губернатор провинции одноименной с АЭС провинции Абдолькарим Гераванд.

"Реализация проектов атомной электростанции "Бушер" приостановлено не было, соблюдаются необходимые медицинские предписания", — заявил Гераванд, чьи слова были опубликованы на сайте генерал-губернаторства провинции.

Сооружение энергоблоков АЭС "Бушер" считается крупнейшим российско-иранским проектом. Ранее генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что строительство Росатомом АЭС за рубежом идет по графику на фоне ситуации с коронавирусом.

В ноябре 2014 года РФ и Иран подписали контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер" на условиях "под ключ". Церемония начала проекта "Бушер-2" состоялась 10 сентября 2016 года. На блоках №№2 и 3 будут работать реакторные установки российского проекта ВВЭР-1000, отвечающие самым высоким требованиям безопасности. Суммарная мощность двух новых блоков — 2,1 тысячи МВт. Реализация проекта "Бушер-2", как ожидается, займет 10 лет.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,5 миллиона случаев заражения, более 92,7 тысячи человек скончались.