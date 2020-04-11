МИНСК, 11 апр /ПРАЙМ/. Пуск первого энергоблока БелАЭС планируется в июле, выдача электроэнергии в сеть – в сентябре-октябре, заявил глава минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич.

"В этом году планируется физический пуск (первого – ред.) энергоблока, (а также – ред.) энергетический пуск, то есть уже выдача первых киловатт-часов в энергосистемы страны. По физическому пуску мы ориентируемся, что это период – июль месяц, ну и, соответственно, выдача первых киловатт-часов электрической энергии – это сентябрь-октябрь", — заявил Каранкевич телеканалу ОНТ.