МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Саудовская госкомпания Saudi Aramco перенесла на понедельник публикацию официальных отпускных цен на нефть на май, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ещё в прошлый понедельник агентство Рейтер со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщало, что компания откладывает до 10 апреля объявление майских официальных цен на нефть (official selling prices, OSP). Собеседник агентства уточнял, что они будут зависеть от того, как завершится заседание ОПЕК+. А сам Блумберг ранее уже сообщал, что затем Saudi Aramco обещала опубликовать эти цены в нынешнее воскресенье.

Теперь же, согласно источнику агентства, Saudi Aramco примет решение и объявит экспортные цены на нефть завтра.

Ранее ОПЕК+ после месячного перерыва согласовал новое соглашение о снижении добычи нефти. Оно будет действовать два года начиная с 1 мая. Предполагается снижение совокупной добычи 23 странами альянса на 10 миллионов баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в мае-июне, на 8 миллионов во втором полугодии и далее — на 6 миллионов.