БАКУ, 12 апр — ПРАЙМ. Новое заседание ОПЕК+ состоится в воскресенье, в режиме онлайн, заявила РИА Новости глава пресс-службы, советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.

"Сегодня в 20.00 по бакинскому времени (19.00 мск) министры стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, встретятся в режиме онлайн. Встреча является частью консультаций по вопросам, возникшим на Девятом совещании министров ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК. На встрече под председательством министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абделя Азиза бен Сальмана, и сопредседательством российского министра энергетики Александра Новака примут участие министры стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, которые принимают участие в Декларации о сотрудничестве", — сообщила она.

"Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов также примет участие в обсуждениях министров ОПЕК+. Следует отметить, что 9 апреля на совещании министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, было принято решение о сокращении суточной добычи нефти с 1 мая по апрель 2022 года в три этапа, по 10-8-6 миллионов баррелей соответственно", — уточнила Алиева.