МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Сделка ОПЕК+ помогла избежать скатывания ситуации на рынках к хаосу и помогает поддерживать более-менее стабильную ценовую динамику, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ОПЕК+ утвердила новую мегасделку о сокращении добычи нефти из-за пандемии COVID-19

ОПЕК+ в воскресенье утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23% в мае-июне, 18% — до конца 2020 года и 14% — до конца апреля 2022 года. На первом этапе альянс снизит добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки, далее на 8 и 6 миллионов. Для РФ и Саудовской Аравии базой отсчета будет 11 миллионов баррелей в сутки. На отдельных условиях настояла и Мексика, она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, а остальное компенсирует США.

"Мы считаем, что эта сделка помогла избежать скатывания к состоянию хаоса и сейчас помогает поддерживать более-менее стабильную ценовую динамику", — сказал Песков журналистам.

Договоренности ОПЕК+ по снижению добычи нефти доказывают, что нефтедобывающие страны могут достигать консенсуса и взаимопонимания, заявил он. "По сделке. Мы считаем ее важной. Это подтверждение того, что нефтедобывающие страны, которые входят в ОПЕК+, и ряд других стран могут достигать консенсуса, могут достигать понимания во имя стабилизации энергетических рынков", — сказал Песков журналистам.

По его словам, сокращения добычи нефти, достигнутые в ходе новой сделки ОПЕК+, помогут избежать обвального падения цен на нее.

"Сейчас разные расчеты выполняются, безусловно, нужно в более длительной перспективе давать такие оценки и скорее это вопрос правительства, но, безусловно, эта сделка поможет удержать нефтяные цены от обвального снижения, это очевидно", — сказал Песков.

Он также сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп общаются подолгу, конструктивно и результативно на фоне совпадения интересов, включая ситуацию на рынке нефти. "Президенты давно общаются в весьма конструктивном ключе, и в настоящий момент абсолютное совпадение интересов двух стран в том, чтобы объединить действия для стабилизации нефтяных рынков, конечно, диктует необходимость более частого общения", — сказал Песков.

"Президенты общаются подолгу, общаются откровенно, конструктивно, и эффективно, и результативно, как мы видим в итоге. Мы видим с вами и фиксируем факт о том, что сделка совершена, сделка формализована", — добавил он.