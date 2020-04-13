МОСКВА, 13 апр- ПРАЙМ. Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco объявила цены по поставкам нефти на май, снизив их для Азии и повысив для США, пишет агентство Блумберг со ссылкой на прайс-лист, который есть в распоряжении агентства.

Так, Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии на май на 2,95-5,5 доллара за баррель, а для США — повысила на 2,5-4,2 доллара за баррель. При этом прайсинг для Европы компания оставила без изменений.

"Саудовская Аравия снизила большинство отпускных цен на нефть, поскольку коронавирус снижает спрос на нефть, а производители координируют свои действия по сокращению добычи", — пишет агентство.

В воскресенье Saudi Aramco перенесла на понедельник публикацию официальных отпускных цен на нефть на май. Таким образом, в целом компания дважды откладывала публикацию отпускных цен на нефть на май в ожидании решений ОПЕК+.

ОПЕК+ в воскресенье утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23% в мае-июне, 18% — до конца 2020 года и 14% — до конца апреля 2022 года. На первом этапе альянс снизит добычу на 9,7 миллиона баррелей, далее на 8 и 6 миллионов. Для РФ и Саудовской Аравии базой отсчета будет 11 миллионов баррелей в сутки. На отдельных условиях настояла и Мексика, она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, а остальное компенсирует США.