МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Новую сделку ОПЕК+ удастся выполнить на практике, однако это может не привести к желаемым 40 долларам за баррель. В дальнейшем участники соглашения могут как ужесточить квоты, так и смягчить, все будет зависеть от рыночной конъюнктуры, считают аналитики, опрошенные агентством "Прайм". ОПЕК+ утвердила новую мегасделку о сокращении добычи нефти из-за пандемии COVID-19

Страны ОПЕК+ окончательно утвердили новое крупнейшее в истории добровольное сокращение добычи нефти для стабилизации рынка в условиях падения спроса из-за пандемии коронавируса. ОПЕК+ договорилась о сокращение добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона — во втором полугодии, 5,8 миллиона — далее до конца апреля 2022 года. База отсчета сокращения — октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика, она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне.

Мексике изначально предлагалось снизить добычу на 400, 320 и 240 тысяч баррелей в сутки на каждом из этапов от уровня октября 2018 года в 1,753 миллиона. Но она соглашалась лишь на 100 тысяч от уровня марта. В итоге оставшуюся часть квоты взяли на себя США. Таким образом, они снизят добычу еще на 300 тысяч баррелей в сутки.

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

В условиях превышения предложения над спросом примерно на 20% сделка позволит стабилизировать рынок, поддерживать разумные цены на сырье, и должна оказать положительное влияние как на российскую, так и на мировую экономику в целом, считает доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В.Плеханова Олег Каленов.

"Кроме того, она несет в себе важный политический аспект, показывая желание к сотрудничеству России, США и Саудовской Аравии", — добавляет он.

Судя по соблюдению дисциплины предыдущей сделки ОПЕК+, нефтеэкспортеры перейдут от слов к делу и более-менее будут точно соблюдать условия нового соглашения.

"В принципе в интересах всех участников сократить добычу в рамках договоренности, чтобы поддержать цены и удержать отрасль от хаотичного закрытия скважин и потери месторождений", — говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Он добавляет, что сложности могут возникнуть именно в техническом плане при консервации скважин, особенно в России, так как существуют риски потери предыдущих наработок и необходимости бурить заново при открытии скважины.

УСЛОВИЯ МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ

ОПЕК+ не ожидает значительного восстановления спроса до 2022 года. Текущие договоренности в этом плане смогут лишь частично сбалансировать рынок и снять навес из создавшегося избытка последних месяцев.

"Решения будут изменяться по ситуации, могут как увеличивать добычу, так и дополнительно сокращать", — считает Кочетков.

С ним соглашается главный аналитик “БКС Премьер” Антон Покатович. "Даже если предположить, что сокращение будет реализовано в полном объеме, в текущих условиях масштабного провала мирового спроса и перспектив его дальнейшего снижения, для балансировки нефтяного рынка потребуется время", — уверен он.

ЗАВЕТНЫЕ 40 ДОЛЛАРОВ

При соблюдении квоты и ожидаемом росте цены нефти до 40 долларов, доход России от ее экспорта вырастет приблизительно в два раза, считает начальник управления продаж нефти и газа компании "РНГ" Станислав Перепонов.

"Однако, пока мы видим только 31-32 доллара за баррель нефти марки Brent, а цена российского Urals в районе 25 долларов за баррель. Весь вопрос в том, сможем ли мы получить необходимый уровень цен - 40 долларов за баррель, который является комфортным для отрасли и чего это будет стоить", — добавляет он.

"В связи с тем, что хранилища нефти будут заполнены до рекордного уровня (прибавится около 1 мрлд баррелей нефти), а быстрого восстановления спроса не ожидается, уровень цен может слабо подрастать до 40-45 долларов, но не выше. В случае негативного развития ситуации цены будут находиться в пределах 30 долларов", — оценивает Кочетков.

Более консервативный прогноз дает Покатович. "Данное сокращение в существенной мере может быть уже учтено в текущих ценах вблизи 30-33 долларов. Потенциал роста нефтяных цен на "новизне" соглашения по сокращению добычи оценивается нами на уровнях 36-38 долларов. В то же время сохранение фундаментального давления на цены может удерживать их вблизи уровней 30-33 долларов, также не исключаем временных снижений котировок в диапазон 25-30 долларов в ближайшие два месяца", — говорит он.

Данное снижение объёмов мирового предложения нефти не подкреплено "жесткими" обязательствами (квотами) по сокращению добычи у таких экспортёров как США, Бразилия, Канада, Норвегия, Великобритания, что может разочаровывать часть инвесторов, добавляет Покатович.

По словам эксперта, с одной стороны, участники рынка могут посчитать текущие действия экспортеров по сокращению добычи недостаточными для балансировки рынка. С другой стороны, возвращение нефтеэкспортеров к координации усилий является важным стабилизирующим фактором как для баланса нефтяного рынка, так и настроений инвесторов.