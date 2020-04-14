МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. ОПЕК+ для устойчивого сотрудничества стоит таргетировать в дальнейшем долю роста спроса на нефть, заявил в интервью газете "Коммерсант" глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Как я уже сказал, нам нужен стабильный рынок, и долгосрочно мы видим, что устойчивым является уровень цен в районе 50 долларов за баррель. И правильная стратегия регулирования рынка для ОПЕК+ — это таргетирование доли спроса. То есть упрощенно ОПЕК+ должен выбирать себе какую-то часть прироста спроса, скажем, 50% — когда рост спроса имеет место", — сказал Дюков.

По его словам, такой подход не предполагает вытеснения других игроков, при этом он не стимулирует вложения в проекты с дорогой добычей, что позволяет долгосрочно иметь устойчивые цены на разумном уровне 50 долларов за баррель.

"У наших партнеров другие ожидания по цене — более 70 долларов. Но вы понимаете, что такой уровень цен стимулирует инвестиции в добычные проекты с высокой себестоимостью, что, конечно, будет дополнительно увеличивать предложение и заставлять участников ОПЕК+ регулярно принимать решения о новых сокращениях", — сообщил глава "Газпром нефти".

Долгосрочно, с точки зрения Дюкова, подобная стратегия нежизнеспособна, поскольку рано или поздно приведет к распаду соглашения, последующему перепроизводству нефти и ценовой войне. В то же время на вопрос, выступала ли "Газпром нефть" за прекращение в марте сотрудничества с Саудовской Аравией, которая поддерживает подобную стратегию, глава компании ответил отрицательно.

"Несмотря на то что у "Газпром нефти" как раз есть потенциал для наращивания добычи, мы всегда говорили о важности и эффективности этой сделки… Единственное, как я уже сказал, важным в перспективе является изменение стратегии регулирования и переход от таргетирования пятилетнего среднего уровня запасов к таргетированию доли роста спроса на нефть", — заключил он.