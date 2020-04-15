ВАШИНГТОН, 15 апр /ПРАЙМ/. Переход отпускных цен нефти в негативную зону является реальным риском для рынка и связан он с рядом факторов, но, в первую очередь, недостатком хранилищ, заявил вице-президент крупной консалтинговой копании IHS Markit Джим Буркхард в рамках открытых слушаний по сокращению добычи в Техасе.

По его словам, весьма серьезные сложности для рынка, связанные с этим, могут появиться в перспективе ближайших недель.

"Наш прогноз, что цена может упасть и ниже 10 долларов за баррель… Рынок нефтяных фьючерсов — это один вопрос, а вот отпускных цен — совершенно другой. И то, что они так отличаются, — это опасный сигнал", — сказал он. Уточнив, что сейчас отпускные цены на севере Канады, например, могут быть и 3,5 доллара за баррель. "В этом смысле мы не так далеки от нулевой стоимости", — продолжил он.

По его словам, ситуация с отпускными ценами связана, в первую очередь, с недостатком хранилищ. "Это не проблема Саудовской Аравии, это не проблема России, это не проблема Соединенных Штатов, это гораздо больше… Мы предсказываем серьезные проблемы в течение нескольких недель именно с хранением", — продолжил он.

Буркхард признался, что его клиенты все чаще задают ему вопрос о том, есть ли опасность, что отпускные цены на нефть перейдут в негативную зону.

"Вопрос, который мы снова и снова получаем — это негативный прайс. Может ли это материализоваться? Что это означает? Платить кому-то за то, чтобы он забрал твою нефть. Мы не говорим, что это произойдет, мы не делаем такого прогноза. Но то, что мы получаем такие вопросы от наших клиентов, говорит о том, что это вызывает серьезную озабоченность, серьезный риск", — подчеркнул он.

"Если ты не можешь хранить это, ты не можешь добывать", — резюмировал Буркхард.