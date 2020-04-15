МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Рынок нефти перейдет к дефициту во втором полугодии 2020 года за счет сделки ОПЕК+ и снижения добычи в других странах, прогнозирует МЭА.

Падение спроса на нефть по итогам текущего года станет крупнейшим в истории и составит 9,3 миллиона баррелей в сутки, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА). Сланцевая индустрия умрет естественным образом

"Даже с учетом того, что ограничения передвижения будут ослаблены во второй половине года, мы ожидаем, что мировой спрос на нефть в 2020 году упадет на 9,3 миллиона баррелей в день по сравнению с 2019 годом, что сведет на нет почти десятилетний рост", — указывает агентство в своем апрельском докладе.

Как уточняет МЭА, такое снижение станет "крупнейшим в истории".

Таким образом, спрос на нефть в 2020 году ожидается на уровне 90,6 миллиона баррелей в сутки, также отмечает агентство.

АПРЕЛЬ

МЭА ожидает, что глобальный спрос на нефть в апреле упадет в годовом выражении на 29 миллионов баррелей в сутки, до минимума с 1995 года, говорится в апрельском докладе агентства.

"По оценкам, спрос в апреле упадет на 29 миллионов баррелей в день в годовом выражении, до уровня, который в последний раз наблюдался в 1995 году", — пишет МЭА.

Таким образом, мировой спрос на нефть в апреле составит 70,4 миллиона баррелей в сутки.

"Меры, объявленные странами ОПЕК+ и G20, сразу не приведут к восстановлению баланса на рынке. Но, снижая предложение и сглаживая кривую наращивания запасов, они помогут компенсировать худшее из этого кризиса, последствия которого для нефтяного рынка остаются очень неопределенными в краткосрочной перспективе", — говорится в отчете.

МЕРЫ КОМПЕНСАЦИИ

Сделка ОПЕК+ не способна компенсировать наблюдаемое падение спроса на нефть в мире, но может вызвать начало сокращения запасов во втором полугодии, говорится в докладе.

"Не существует соглашения, которое могло бы в достаточной степени компенсировать такие потери спроса в краткосрочной перспективе. Тем не менее, достижения прошлой недели являются хорошим началом, и они могут обратить вспять рост запасов по мере мере начала второго полугодия", — говорится в докладе.

ПОСЛЕДСТВИЯ КОЛЛАПСА

Коллапс спроса на нефть во втором квартале приведет к тому, что даже при сокращении предложения запасы могут вырасти на 17,4 миллиона баррелей в сутки, говорится в презентации главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля.

"Коллапс спроса во втором квартале означает, что даже при сокращении предложения запасы могут вырасти на 17,4 миллиона баррелей в сутки. Приток запасов в течение второго полугодия 2020 года может составить 4,7 миллиона баррелей в сутки, если предположить, что спрос восстановится", — отмечает он.