МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Российская нефть Urals по итогам первого торгового дня после заключения нового соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ подешевела на 3,59 доллара — до 16,71 доллара за баррель, сообщило аналитическое агентство Argus.

"По итогам первого торгового дня после заключения соглашения Urals подешевел вслед за эталоном. Во вторник цена на сорт в Северо-Западной Европе в абсолютном исчислении снизилась на 3,59 доллара за баррель по сравнению с четвергом, 9 апреля, до 16,71 доллара за баррель. Скидка на Urals относительно Североморского датированного (Brent – ред.) осталась прежней — 3,7 доллара за баррель (cif Роттердам)", — сообщает агентство.

Также Argus указывает, что стоимость партий Urals по 80 тысяч тонн в Средиземноморье в абсолютном выражении уменьшилась на 3,09 доллара за баррель, до 15,91 доллара за баррель. В то же время скидка на сорт относительно Brent немного сократилась — на 0,50 доллара, до 4,5 доллара за баррель.

"Цены на Urals могут измениться после выпуска майской программы отгрузок из российских портов. Но публикация предварительной программы задерживается: в связи со значительным сокращением добычи производителям необходимо полностью пересмотреть планы поставок сырья на собственные заводы и за рубеж", — говорится в сообщении Argus.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Однако предложенные меры по сокращению производства сырья, по мнению многих участников рынка, оказались запоздалыми и недостаточными, пишет Argus. Невысокий спрос на нефть подтолкнул госкомпанию Саудовской Аравии Saudi Aramco вновь уменьшить контрактные цены на майские партии для покупателей из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Средиземноморья, отмечает агентство.