МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Второй квартал 2020 года может считаться худшим за всю историю мирового рынка нефти, а апрель можно назвать "кровавым" из-за падения спроса, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

"Я думаю, что через несколько лет, когда мы будем смотреть на 2020 год, мы, возможно, увидим, что это был худший год в истории мирового рынка нефти. И в этом году второй квартал может расцениваться как худшая часть года, а худшим месяцем можно считать апрель. Можно его назвать "кровавым" апрелем в истории нефтяной индустрии", — сказал Бироль в ходе брифинга.

"Из-за COVID-19 мировая экономика потеряла год роста, для нефтяного рынка эта потеря достигает почти десятилетия", — подчеркнул он.

По оценкам МЭА, спрос в апреле упадет на 29 миллионов баррелей в день в годовом выражении, до уровня, который в последний раз наблюдался в 1995 году.