МЕХИКО, 15 апр — ПРАЙМ. Министр энергетики Росио Нале сообщила, что согласно соглашению ОПЕК+ Мексика не будет сокращать добычу с июля до конца 2020 года, сокращение от установленного базового объёма добычи 1721 баррель в день составит 0%.

"Мы заявили, что не можем участвовать во втором этапе соглашения с июля по декабрь 2020 года, когда страны-участники установили снижение добычи не 23%, а 18%. Мы восстановим сокращенные 100 тысяч баррелей и установим объём добычи на расчетном уровне 1721 баррель в день", — сказала Нале.