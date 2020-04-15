МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Министр энергетики Мексики Росио Нале представила в ходе ежедневной пресс-конференции президента страны таблицу, в которой зафиксированы квоты всех стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в рамках новой сделки.

Согласно материалам, все участники альянса снижают добычу от октября 2018 года на 23% в мае-июне и на 18% в июле-декабре 2020 года. Затем до конца апреля 2022 года страны будут снижать добычу на 14%, сообщалось ранее. Для России и Саудовской Аравии установлен свой базовый уровень отсчета снижения — это 11 миллионов баррелей в сутки. Крупнейшее сокращение придется именно на эти два государства — сначала на 2,508 миллиона баррелей в сутки, до 8,492 миллиона, затем — на 2,007 миллиона, до 8,993 миллиона, указано в таблице.

Крупное снижение ожидается и в Ираке — с уровня в 4,653 миллиона баррелей в сутки на 1,061 миллиона, до 3,592 миллиона в мае-июне, и на 849 тысяч, до 3,804 миллиона в июле-декабре. Также сильно сократит добычу и ОАЭ — с уровня 3,168 миллиона баррелей в сутки на 722 тысячи, до 2,446 миллиона в мае-июне, и на 578 тысяч, до 2,59 миллиона в июле-декабре.

Кувейт будет снижать добычу от уровня 2,809 миллиона баррелей в сутки, на 641 тысячу, до 2,168 миллиона в мае-июне, и на 512 тысяч, до 2,297 миллиона в июле-декабре. Нигерия снизит добычу от 1,829 миллиона баррелей в сутки на 417 тысяч, до 1,412 миллиона, и на 334 тысячи, до 1,495 миллиона соответственно. Казахстан снизит добычу от 1,709 миллиона баррелей в сутки на 390 тысяч, до 1,319 миллиона, и на 312 тысяч, до 1,397 миллиона. Ангола сократит добычу с 1,528 миллиона баррелей в сутки на 348 тысяч, до 1,18 миллиона, и на 279 тысяч, до 1,249 миллиона на каждом из этапов.

Снижение добычи в Алжире произойдет от уровня в 1,057 миллиона баррелей в сутки на 241 тысячу, до 816 тысяч в мае-июне, и на 193 тысячи, до 864 тысяч в июле-декабре. Далее следует Оман, который снизит добычу от 883 тысяч баррелей в сутки на 201 тысячу, до 682 тысяч, и на 161 тысячу, до 722 тысяч соответственно. Завершает десятку стран с крупнейшим сокращением добычи Азербайджан, он будет снижать ее с 718 тысяч баррелей в сутки на 164 тысячи, до 554 тысяч, и на 131 тысячу, до 587 тысяч.

Всего в соглашение, как и прежде, вошли 23 страны. Так, по общему принципу снижает добычу Конго (с 325 тысяч), Экваториальная Гвинея (со 127 тысяч), Габон (со 187 тысяч), Бахрейн (с 205 тысяч), Бруней (со 102 тысяч), Малайзия (с 595 тысяч), Судан (с 75 тысяч), Южный Судан (со 130 тысяч). На отдельных условиях и пока только в мае-июне квота установлена для Мексики — на 100 тысяч баррелей в сутки с 1,753 миллиона. При этом из соглашения исключены Иран, Венесуэла, Ливия.

В целом, 10 стран ОПЕК будут сокращать добычу с 26,683 миллиона баррелей в сутки, 10 стран не ОПЕК — с 17,17 миллиона, а их общий базовый уровень добычи составляет 43,853 миллиона.